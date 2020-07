S příchodem letních veder se v bytech a domech ze slunečních paprsků stává nevítaný host. Tipů, jak v interiéru eliminovat teplo na přijatelnou hranici a ochladit vzduch, je spousta – od rolet, žaluzií, stolních ventilátorů až po klimatizaci. Léto je také časem dovolených, kdy svá obydlí opouštíte. Nezvaným hostem se pak leckdy stává zloděj. I na ochranu před ním je třeba myslet.

Ilustrační foto | Foto: Archiv

Největší plochou, která pouští do místnosti nejvíce tepla, jsou okna. Dbejte na to, aby především jižní strana, kam slunce svítí nejdelší dobu, byla před náporem horka chráněná. V horkých letních dnech by nemělo přímé sluneční záření na okenní sklo vůbec dopadnout. Ideálním řešením je kombinování exteriérové a interiérové stínicí techniky. S pomocí předokenních rolet docílíte úplného zatemnění v místnosti. Poskytují zároveň dobrou ochranu proti možnému vloupání, mohou mít bezpečnostní prvky proti vytržení a nadzdvihnutí.