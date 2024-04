O víkendu se bude hrát semifinále play off ve 2. basketbalové lize mužů. V něm se Slavia Kroměříž střetne s týmem Slovan Černá Pole. Série hraná na dva zápasy začíná v sobotu 20. dubna prvním duelem na kroměřížské palubovce.

Druholigoví basketbalisté Kroměříže. | Foto: se svolením Jana Hlobila

Utkání ve sportovní hale TJ Slavia začíná v 18 hodin. Druhé utkání se bude hrát v neděli 21. dubna od 11 hodin v brněnské sportovní hale Univerzity Obrany.

,,Slovan Černá Pole mají velmi silný, zkušený a vysoký kádr. Mužstvo je složené z několika starších hráčů, kteří mají zkušenosti s vrcholovým basketbalem v Česku i v zahraničí. Brňané hrají pomalejší basketbal se snahou dostat míč především pod koš a odtud dávají snadné body. V semifinálových zápasech si musíme dávat pozor zejména na Romana Zachrlu, který hrál několik sezon NBL. Problémy nám bude dělat i 213 cm vysoký pivot Marek Souček. Ten rovněž hrával NBL,“ uvědomuje si kroměřížský trenér Jan Hlobil.

Ten však ví, co na silného soupeře platí.

,,Musíme hrát týmově, předvádět rychlý basketbal a proměňovat volné střely. V play off nerozhodují jenom zkušenosti ale také srdíčko a to, jak moc chtějí obě mužstva vyhrát. My jsme odhodlaní postoupit do finále a k tomu by nám mohl pomoct šestý náš hráč v zádech – naší skvělí fanoušci,“ věří, že jeho tým Brňany z Černých Polí překoná Hlobil.

Kroměřížští basketbalisté se na semifinálové souboje těší, v obou nastoupí v kompletní sestavě.