Soud rozhodl: „Koronazákazy“ neplatí. Co teď?

Některé vládní koronavirové zákazy neplatí, řekl soud. Ne proto, že by byly špatné, nýbrž proto, že byly špatně přijaty. Kabinet tak dostal čtyři dny na to, aby chyby napravil. O to, zda nebude rozsudek v daleké budoucnosti zrušen, se povede lítý právní boj, který skončí až u nejvyšší instance.

Foto: Deník