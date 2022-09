Po úmrtí královny Alžběty II. bylo vyřčeno mnoho slov. Obdivných, úctyplných, děkovných. Přesto mi připadá důležitější, jak to zasáhlo Brity, Kanaďany, Australany, ale také Skandinávce nebo Čechy. Zemřel někdo blízký a zároveň nedotknutelný. Opěrný bod. Trvalá součást našich životů. Zabolelo to, jako by se ulouplo kus srdce.