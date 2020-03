Můj synovec Honzík má nového tátu. Romana. Hrdinu. Potkali jsme se před deseti dny u Chebu, kam přijel svým novým kamionem. Je jedním z těch tisíců a tisíců nenápadných hrdinů, díky nimž náš svět ještě tak nějak drží pohromadě. Kamioňáci nikdy neměli lehký život a dodatečně se omlouvám všem, na které jsem si já na dálnicích občas zanadával.

Foto: Deník

Teď ale za nás při své práci riskují zdraví a vlastně i nasazují život. Ještě jsem ale nezaslechl, že by se na ně nějak zvlášť myslelo, že by se pro ně sháněly věci, které by je ochránily při jejich cestách po celé Evropě. Včetně takových zemí jako je Itálie, Španělsko, o kterých si každodenně můžete přečíst děsuplné zprávy o řádění koronaviru.