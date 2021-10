Maďarsko, které mělo před třiceti lety stejně obyvatel, jako měla Česká republika, je vymírající zemí, kde se počet obyvatel snížil o statisíce na 9,7 milionu. V Česku teď žije o milion obyvatel víc. Také ekonomicky zaostává Maďarsko za Českem, což platí nejen o platech, důchodech, ale i o úrovni školstvía zdravotnictví. Rovněž v počtu úmrtí na covid v poměru k počtu obyvatel je Maďarsko na jedné z nejhorších příček na světě, ještě horší než Česko za Babiše. Statisíce Maďarů, které Orbán nechal očkovat ruským Sputnikem a čínskými vakcínami, nesmí kvůli tomu do většiny unijních zemí. Orbán vypudil z Budapešti špičkovou americkou univerzitu a nahradit ji chce čínskou. Maďarská televize a rádio, placené z veřejných peněz, slouží vládní propagandě. Vládnoucí skupina využívá své moci k obohacování se na úkor státu a svých občanů. Mezinárodní pozorovatelé označili poslední maďarské parlamentní volby za neférové, když Orbánův Fidesz byl zvýhodněn vůči opozici…

Andrej Babiš už úplně zešílel, když si do Česka přivezl maďarského premiéra Viktora Orbána jako svého volebního maskota. Nebo spoléhá na to, že čeští voliči jsou opravdu tak hloupí, že si nejsou schopni najít ty nejzákladnější údaje o orbánovském Maďarsku?

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.