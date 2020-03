Možná teprve nyní mnozí rodiče pochopili, jak nezastupitelní jsou učitelé. V nouzovém stavu se totiž se svými ratolestmi trápí nad rovnicemi, vedlejšími větami, cizojazyčnou konverzací nebo chemickými sloučeninami. Bez výkladu, pomůcek, pokusů a osobního kontaktu s pedagogem je to zkrátka velmi obtížné, v mnoha rodinách dokonce nemožné.

Foto: Deník

Ministr školství Robert Plaga proto přichází s rozumným doporučením, aby to učitelé nepřeháněli. Děti musejí pracovat, ale úkolů by nemělo být tolik, že pod nimi klekne celá rodina, protože tatínek si nevzpomene na správný vzoreček, maminka na větnou vazbu v němčině a dědeček na láčkovce. Oheň je na střeše, hladina nervozity stoupá a nikomu to neprospívá. Jinak řečeno, učení na dálku je jiná disciplína než běžné školní hodiny. Kantoři musejí počítat s tím, že jejich roli přebírají laici s mnoha dalšími povinnostmi. Všichni ředitelé by měli co nejdříve zpracovat podrobné plány zatěžování dětí a procvičování probrané látky.