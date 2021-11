Luboš Palata | Foto: archiv Deníku

Na Slovensku mají dálnici z Bratislavy do Košic. Respektive nemají, ale každá další slovenská vláda při svém nástupu slíbí, že do šesti sedmi let bude dostavěna. A tak ani po třiceti letech od listopadu 1989 dálnice není. Podobně to zatím vypadá se summitem v Glasgow. Padá tam spousta slibů, co bude za třicet i padesát let, ale málo toho, co se udělá letos, příští rok.