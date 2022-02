Jenže radost mizí, když hledíme do zrcadla. Současná opozice dělá přesně to, co vyčítala bývalé opozici. Nejenže nikterak nepomáhá bojovat proti pohromě. Činí všechno pro to, aby škodila. A to nemluvíme jen o panu Okamurovi, kterému zlomilo srdce, že nedostal funkci. A teď se mstí jako žárlivec, jehož opustila milá. Ještě že nemá intimní obrázky koaličních poslanců, byl by jich plný Tiktok.

Hnutí ANO vlevo hledící

Chová se tak i hnutí Ano. Potvrzuje to, že se stalo běžnou stranou. když nevládneme, budeme prostě zlobit. Jistě, k pandemickému zákonu lze mít oprávněné výhrady. Ale proč se nedohodnout na nějakém kompromisu? Vždyť nejde o nic jiného než o zdraví a životy lidí. Jenže nikterak se nezdá, že by vláda o kompromis stála. To i takový Putin se jeví pomalu smířlivější.

A k tomu kakofonie vědců. Ten tvrdí: respirátory už škodí. Další říká, rozvolňujeme příliš překotně. Jiný zas: otevřeme už všechno. Našinec je k politikům rezervovaný, ale od odborníků by chtěl slyšet něco normálního.

K tomu palba dezinformací, lží, výkřiků…

Kolik času zbývá do války? Putin má pistoli odjištěnou

Neutěšuje, že v tom nejsme sami. Šílí i Kanada obležená kamioňáky. Lidé pobláznění nesmysly táhnou na Brusel a na Paříž…

Covid přinesl příběhy hrdinství, obětování i neskutečného důmyslu. Zároveň ukázal, jak jsme zranitelní a labilní. Nemoci vyléčit umíme, lidskou povahu nikoli. A kdo chce na závěr veselejší poselství, nedočká se ho. Ti, které jsme si zvolili za vůdce, rozhodně nepomohou.