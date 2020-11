Co si vybavíte, když se řekne Kroměřížsko?

Domov. Narodila jsem se tu a stále tady bydlím. A pak taky studium, navštěvovala jsem Arcibiskupské gymnázium v Kroměříži.

Máte nějaké oblíbené místo v okrese?

Mám jich víc. Když mám plnou hlavu pracovních případů a potřebuji se uklidnit, jezdím na přehradu Rusava. U vody čerpám sílu. Dřív jsme na Rusavě měli chatu, takže jsem tam trávila každé prázdniny a později jsem se učila na maturitu. Proto se k přehradě vždy vracím, když se chci odreagovat.

Jak se snoubí Vaše dvě povolání školní psycholožky a spisovatelky?

Docela těžko, obě jsou psychicky náročná. Takže když se přes školní rok intenzivně věnuji psychologii, nejsem schopná psát. Proto píši o prázdninách nebo když jsem nemocná. Přes školní rok pak pracuji na obsahových korekturách a redakčních zásazích, dokud není kniha připravená k vydání.

A v současnosti píšete co?

Právě jsem skončila s finální korekturou knihy Vítěz, která vyjde v říjnu. A už přemýšlím, co budu psát dál. Zatím mám v hlavě detektivku, ale ještě nemám ucelenou vizi.

Kdo je Vaším životním vzorem?

Královna Alžběta I. Tudorovna, která žila v 16. století. Jako žena vládla čtyřicet let ve světě, který tehdy patřil jen mužům, přesto si dokázala uchovat nezávislost.

Dovedete si představit, že byste žila někde jinde?

Jednu dobu jsem uvažovala, že bych odešla do Prahy, kde bych měla lepší pracovní možnosti a asi bych mohla více psát. Dcera ale tehdy do Prahy nechtěla, a teď už se nechce odejít ani jedné z nás. Takže to vypadá, že tady zůstaneme.

Máte životní motto?

Vždycky říkám, že život je příliš krátký na dlouhá trápení.

Proč čtete Deník?

Abych se dozvěděla něco nového, nebo abych zjistila to, co mě zajímá, například kulturní zpravodajství. Já vlastně nečtu tištěné noviny, ale patřím k nové generaci, která si vyhledává zprávy na internetu. Nemám ráda bulvár, raději čtu fakta a skutečné události, které se staly. Někdy mi ale vadí, že se píše příliš negativních článků, protože na světě se dějí také pozitivní věci.