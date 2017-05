Ze slavné Kozánkovy vily možná vznikne bytový dům

SERIÁL/ V dalším díle pravidelného seriálu vám představujeme rozlehlý dům, který na Štěchovicích postavil v roce 1883 kroměřížský stavitel Antonín Zajíček, jeho historie se ale opravdu začala psát v roce 1894, kdy jej koupil hudebník a advokát Emil Kozánek.

Tehdy se vila stala centrem kulturních i politických debat, které tam vedla republiková smetánka.

Majitele tam navštěvovali třeba Antonín Dvořák, Ema Destinová nebo Emil Vráz. Svůj původní ráz si dům zachovává i dnes, kdy se v jeho prostorných místnostech nachází mimo jiné zkušebny nebo ateliér, a stále se tam pořádají mnohé kulturní akce.

To by se však podle tamních nájemníků mělo brzy změnit: nový majitel firmy Kozánkova vila s.r.o tam prý chce vystavět byty.

Taková změna by ovšem mrzela především umělce „Místo v Kozánkově vile pro mě nejsou jen čtyři stěny a dveře. Je to prostor, kde se potkávají lidé. První pohled může klamat, uvnitř to ale má svoje kouzlo, díky kterému se tam mí klienti cítili uvolněně," říká třeba kroměřížský fotograf Jaroslav Šafer.

Kozánkova vilaŠtěchovice 1320/9, Kroměříž

Postavena: 1883

Sloh: pozdní historismus

Současné využití: nebytové prostory