Zborovice opraví sokolovnu, začít chtějí už v květnu

Zborovice – Nové fasády se zateplením, podlah v některých sálech a nových dveří by se brzy měla dočkat sokolovna ve Zborovicích. Na projekt, který má začít na jaře, žádá obec o dotaci, pokud ji však nedostane, je připravena zaplatit jej sama.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Max Vajt

„V dubnu budeme vědět, jestli dotaci dostaneme, v květnu chceme začít. Pokud to kraj neschválí, opravíme to z vlastních prostředků. Je to poslední obecní budova, která nemá spravenou fasádu,“ poznamenal starosta Zborovic Jaromír Kunc.

Ze tří milionů, se kterými obec na opravy počítá, by mohla dotace pokrýt jednu třetinu. Kromě fasády se zaměří na některé podlahy a výměnu dveří.

„Plánujeme také výměnu nebo úpravu podlah v hlavním sále a přísálí. Také je potřeba celková oprava podia a výměna dveří. Je to tam v původním stavu už šedesát let, takže je rekonstrukce nutná,“ doplnil starosta.

Veškeré práce na budově by měly být hotovy ještě v srpnu. Tím však opravy ve Zborovicích nekončí, ještě letos by obec chtěla opravit i střechu obecní bytovky.