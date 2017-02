Závody modelů v Bystřici: i kamiony na nich jezdily klidně čtyřicítkou

Bystřice pod Hostýnem – Opravdu výjimečná podívaná čekala po celý uplynulý víkend na zájemce v prostorách Společenského domu Sušil v Bystřici pod Hostýnem. Konalo se tam totiž Mezinárodní mistrovství Micro RC aut, které doprovázela výstava modelů letadel LMK Brusné. Pro titul, poháry i věcné ceny se tam tudíž sjely desítky závodníků z Česka i zahraničí. Kromě domácích závodníků totiž přijeli i jejich kolegové ze Slovenska, Polska, nebo Maďarska. Utkali se v několika kategoriích rozdělených podle velikosti a typu auta, síly motoru a použitých akumulátorů.

A ač se to mohlo na první pohled leckomu zdát, nejednalo se o žádné dětské hračky, i ty nejmenší modely totiž vyjdou na několik tisícovek.

„Úplně základní modely se dají kupovat kolem pěti až osmi tisíc za kompletní sadu, ale jsou tady také modely, které stojí dvacet tisíc i víc,“ upozornil Rostislav Klement, předseda Cody’s Teamu, který akci pořádal.

Závodní modely se od dětských autíček podstatně liší také rychlostí. „Třeba kategorie kamionů, která se tu za chvíli pojede, je totiž schopna jet až kolem čtyřiceti kilometrů za hodinu,“ podotkl předseda pořádajícího klubu.

O tituly soutěžila asi stovka různých modelů, počet závodníků byl o něco nižší, každý totiž běžně závodí s více auty. Pořadatelé vše zvládli s přehledem, což kvitovali i samotní účastníci. „Taková akce se koná jednou za rok, takže se organizátoři snaží, aby to bylo opravdu exkluzivní, tím se odlišuje od jiných závodů, které jsou každý týden. Když se jezdí běžně, tak to není tak monstrózní, jako tady,“ chválil pro Deník například Tomáš Rajdus, který do Bystřice přijel z moravskoslezského Šenova.

A spokojení byli i diváci. „Líbilo se nám tady. Byli jsme se podívat s vnučkou a odnášíme si domů jedno malé autíčko. Organizačně je to tu určitě dobré, pěkná hala, všechno odsýpá, takže perfektní,“ dodal Karel Novosad z Rajnochovic.

