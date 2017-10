Zahrádkáři ve Zdounkách ukázali na výstavě i obří dýně

Obrovská dýně vážící přes třicet kilo. Nejen ta poutala pozornost lidí na výstavě ovoce, zeleniny a včelích produktů ve Zdounkách, kterou také zpestřila soutěžní výstava jiřin a ostatních květin.

„Nevážil jsem ji, ale počítám, že váží více než třicet kilo. Je to moje první premiéra, co se týče tak obřího výpěstku. Sázeli jsme sazenice do země s tím, že to bude cuketa. Ale místo toho nám na zahrádce za domem vyrostly tři velké dýně,“ řekl Stanislav Pospíšil, který na výstavu konanou v Domě kultury zapůjčil a přivezl zmíněnou velkou dýni.

Speciální recept prý nemá. „Žádný fígl na to není a nebyl. Jen jsem na jaře poryl půdu,“ usmál se.

Na výstavu výpěstky dodala necelá šedesátka vystavovatelů z obce a okolí. K vidění byly také velké cukety, patisony, jablka, hrušky, hrozny, papriky, ořechy a celá řada dalších druhů ovoce a zeleniny. Nechyběla třeba ani jedlá houba pýchavka.

„Překvapila mě úroda jablek. Ve vyšších polohách obce nejsou vůbec žádné, za to v těch nižších je jich hodně. Výpěstky nám také zapůjčili zahrádkáři z obce Přemyslovice. Účastní se už pravidelně,“ konstatoval předseda zdouneckých zahrádkářů Josef Foltýn.