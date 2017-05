Výstava v Holešově představuje dětem nejohroženější druhy zvířat naživo

Nejmenší opičky světa, ještěry, plazy, pavouky, želvy a malý mořský svět: to vše a navíc naživo představí dětem výstava, které se po dvou letech vrátila do Zámecké galerie v Holešově. Kromě jedněch z nejzajímavějších živočišných druhů na planetě tak láká i na možnost dostat se do jejich bezprostřední blízkosti, vyfotografovat se s nimi a pomazlit.

Foto: MKS HOLEŠOV

„Počítáme také s komentovanými prohlídkami pro školy a další zájemce,“ podotkla Dana Podhajská z pořádajícího Městského kulturního střediska Holešov o výstavě, která potrvá až do 1. října. Pořádající středisko se podle ní se vrací k osvědčenému výstavnímu titulu, který v roce 2015 přitáhl dvanácti tisíc návštěvníků. „Lákala je především možnost si exotická zvířata pochovat ve vlastní ruce, mnozí si je i koupili. Letošní nabídka je však rozšířená o mořský svět, který představují dvě akvária s atraktivními mořskými rybami včetně známé rybky Nemo a korálů,“ dodala Dana Podhajská. ČTĚTE TAKÉ: VIDEO: V Kroměříži vrcholí republikové finále škol v minifotbalu Ze savců výstava nabídne opičky tamaríny pinčí a bělovousé, nebo kosmany zakrslé, dále veverky prévostovy, k pomazlení králíčky a morčátka. Zajímavostí jsou také velké africké, jihoamerické a evropské želvy a z teraristiky pavouci, štíři a madagaskarská zvířata, která se na výstavě pohybují volně v prostoru. K výstavě je připraven i fotokoutek a pracovní koutek pro děti, které se přímo na místě mohou zúčastnit výtvarné soutěže o suchozemskou želvu s vybaveným teráriem. ČTĚTE TAKÉ: V Chropyni o víkendu chystají už sedmnácté Hanácké slavnosti

Autor: Lukáš Pařenica