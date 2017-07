Na horách se spouští déšť, za dva dny lidé křičí do telefonu o pomoc

SERIÁL 20. VÝROČÍ POVODNÍ/ - V noci ze soboty 5. na neděli 6. července roku 1997 se v Jeseníkách z oblohy spouští prudký déšť. Vydatně prší celou noc. Hladiny potoků a řek začínají rychle stoupat, vodní toky mají největší kulminační průtoky v historii. Od 4. do 8. července spadlo na Pradědu přes 450 milimetrů srážek.

V neděli 6. července ráno se začínají na horních tocích vylévat z koryt řeky Morava, Krupá, Branná, Merta, Moravská Sázava, Třebůvka a Desná.

Voda zasahuje první obce – Staré Město pod Sněžníkem, Jindřichov, Loučnou, Rapotín, Hoštejn. Voda bere vše, co jí přijde do cesty – silnice, mosty, železniční trať. Poprvé zasedá okresní krizová komise, povodňové štáby se svolávajív obcích.

Železniční koleje na několika místech ústily do řeky. Mosty z Jindřichova byly zničené.

„V pondělí večer jsme měli naposledy telefonické spojení a řvali jsme o pomoc. Jediné naše štěstí bylo, že tady zůstali trčet nějací kluci s amatérskou vysílačkou, kterou se nám podařilo navázat spojení s vrtulníkem. Ten pak evakuoval obyvatele z části Jindřichova. Šlo asi o šedesát lidí,“ vzpomínala tehdejší starostka Arnoštka Krellerová.

Ničivé povodně v červenci 1997 poznamenaly také životy tisíců obyvatel Zlína.

Rozvodněná Dřevnice a Januštice způsobily škody v řádu desítek milionů korun.

Voda nejprve zalila podjezd v ulici Dlouhá, poté zneprůjezdnila i cestu na trase Zlín – Fryšták – Kostelec.

První větší škody na soukromém majetku povodeň způsobila ve čtvrti Lužkovice u fotbalového hřiště, kde voda zatopila padesátku rodinných domků.

Záplavy postihly i oblast od Rybníků po Louky, voda se vylila například i do svitovského areálu, ZPS, masny, mrazíren a pekáren. Voda se dostala do areálu Tescomy v Přílukách.

Zaplavená byla celá Bartošova čtvrť, voda sahala až k dopravnímu podniku. U nemocnice se sesunul břeh.

O střechu nad hlavou připravila stovky lidí ničivá povodeň na Valašsku.

Celkové škody se tehdy vyšplhaly na 1,7 miliardy korun.

Největší množství srážek přitom spadlo v neděli 7. července.

Ve Valašském Meziříčí zaznamenali neuvěřitelných 159 milimetrů na metr čtvereční. Odhaduje se, že od 4. do 8. července 1997 spadlo na plochu okresu celkově 193 523 000 m³ vody.

Následkem povodní bylo v okrese Vsetín aktivováno 220 sesuvů, které potom ničily domy i silnice.

V ČÍSLECH a faktech: 661 milimetrů srážek – tolik napršelo na Pradědu za měsíc, což představovalo 450 % průměrných červencových srážek a 50 % průměrných celoročních srážek

1/3 území Moravy a Slezska zasáhla červencová povodeň v roce 1997. Morava, Odra i jejich přítoky se dostaly na úroveň stopadesátileté až pětisetleté vody

PONAUČENÍ do budoucna: V některých obcích během povodní selhala komunikační zařízení.

„Jediné naše štěstí bylo, že tady zůstali trčet nějací kluci s amatér-skou vysílačkou, kterou se nám podařilo navázat spojenís vrtulníkem.“ Arnoštka Krellerová, exstarostka Jindřichova

Silný okamžik povodní:

- Povodně na Zlínsku si vyžádaly i tragické úmrtí. Jednalo se o muže utonulého a zavaleného kusem protržené cesty na hranicích katastrů obcí Tlumačov a Otrokovice. Smutnou událost pak ale vystřídal neméně emotivně silný zážitek policejní záchrany muže v nočním zatopeném Bahňáku v Otrokovicích.

- Při natáčení zaplavených oblastí na Zlínsku tehdejší policejní mluvčí Ivo Mitáček brával pravidelně na loď i novináře.

„V jednom případě museli kvůli nefunkčnímu motoru pádlovat sami, ale o to větší to byl pro všechny zážitek – proplouvat mezi zaplavenými domy, městem duchů, v apokalyptické scéně, za hrobového ticha a s nepochopitelně modrým nebem nad hlavou… Doslova scéna z filmových kulis… Ale byla to krutá realita,“ připomněl Ivo Mitáček.

- S lidskou vypočítavostí se během povodní setkal tehdejší policejní mluvčí Ivo Mitáček. Filmoval zrovna zaplavené obilné pole mezi řekou Moravou a podnikem Barum.

„Přes hledáček kamery jsem se snažil zachytit celou scénu i detaily, když vtom jsem spatřil, jak z pole na krátký okamžik vykoukla hlava člověka a zase zmizela. První myšlenka? Někdo se topí! Obavy. Stres. Za chvíli jsem tu hlavu uviděl znovu, přesně ji lokalizoval a už bral do ruky vysílačku na vyslání záchranářů. O sekundu později se ta postava vztyčila, vyšla z pole a v rukou nesla obrovského amura. Ten chlap tam vytahoval z pole vyplavené ryby?!?!,“ vzpomněl Ivo Mitáček.

KOMENTÁŘE OSOBNOSTÍ Z REGIONU:

Jana Bubeníková, 67 let,někdejší mluvčí otrokovické radnice:

Byla to hektická doba, která mimo jiné prověřovala charaktery. Na to a jak koho, se nedá zapomenout.

V paměti mám také vstřícný přístup novinářů, díky kterým se zvedla obrovská solidarita po celé zemi.

Ivo Mitáček, 45 let,někdejší mluvčí zlínské PČR:

Bylo to něco šokujícího, nikdo s takovými povodněmi neměl žádnou zkušenost. Zasáhlo to laiky i profesionály. Díky povodním 97 jsem stál u zrodu nastavování pravidel krizové komunikace pro záchranáře i veřejnost.

Vladimír Hanák, 62 let,někdejší ředitel územního odboru HZS Zlín:

Ze začátku a dalších tak deset let, když se hnala nějaká bouřka, byly obavy, že by mohly být zase záplavy. Teď už můžete sledovat radar a různé stránky, to dříve nebylo. Když člověk zažije něco takového na vlastní kůži, obavy jsou.

FOTO OD ČTENÁŘŮ:

Několik fotografií z rodinného alba Františka a Milady Plevákových. Zachycují Staré Město, Uherské Hradiště a bezprostřední okolí během povodní v roce 1997.