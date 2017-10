Volby (zatím) nanečisto. Studenti z Kroměřížska si vybírali politiky

Do parlamentních voleb ještě zbývá něco přes dva týdny, jedny výsledky už ale na Kroměřížsku k dispozici jsou. Ve středu si totiž výběr politických stran podle vlastních preferencí nanečisto vyzkoušeli studenti středních škol z regionu, kteří zamíří k urnám až v příštích letech.

Studentské volby. Ilustrační foto. Foto: DENÍK/ Libor Plíhal

„Cílem je, aby se seznámili s principy zastupitelské demokracie a s volebním systémem. Výsledky pak vnímáme jako specifickou výpověd o nejmladší generaci, o jejích názorech a postojích,“ vysvětlují organizátoři ze vzdělávacího programu Jeden svět na školách spadajícího pod organizaci Člověk v tísni.

Ve středu se do projektu zapojili třeba na Arcibiskupském gymnáziu v Kroměříži. Suverénním vítězem byla na církevní škole nepřekvapivě KDU-ČSL, druhé skončilo hnutí TOP 09.

„Pak dlouho nic a na třetím místě ANO. Sedm hlasů dostali také Piráti,“ vyjmenoval pro Deník ředitel gymnázia Jan Košárek.

Studentské volby hodnotí jako přínosné.

„Říkám studentům, že by se měli angažovat, vstoupit do politiky. Řečnit, stěžovat si a šířit negativní náladu je totiž málo. Mnozí z nich se ale bojí i vstoupit do volební místnosti a tohle je jedna z cest, jak to upravit. Ukázalo se nám to i u nás: pokud byla ve třídě volební komise, byl tam i vyšší počet voličů. Přenos informací totiž funguje mezi vrstevníky, ne tak, že to kantor přikáže,“ dodal ředitel kroměřížského gymnázia.