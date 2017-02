Vínům požehnal v Kroměříži i letos arcibiskup Jan Graubner

Kroměříž - Také letos uspořádaly kroměřížské arcibiskupské sklepy žehnání mladých vín. Zhostil se ho v pátek olomoucký arcibiskup Jan Graubner a podívat se přijela řada osobností nejen ze Zlínského kraje.

„Především děkuji Bohu za dar vína stejně, jako za všechny ostatní dary. Děkuji také za ty, kteří se na výrobě vín podíleli, a prosím o to, aby bylo víno požehnané, aby ho lidé uměli moudře užívat k budování hezkých vztahů a rozveselení srdce. Samozřejmě se zdravou mírou, aby to nebylo k ničí škodě,“ usmál se olomoucký arcibiskup.

Na akci bylo formou degustace představeno několik druhů vín. Přestože byla podle odborníků kvantitou letošní úroda o třetinu nižší než v minulém roce, kvalitou jej naopak předčila.

„Vína jsou vyzrálá, s pikantní kyselinkou, aromatická, a to i přesto, že úrodu zasáhly jarní mrazy. Jejich kvalitu to ale neovlivnilo,“ zdůraznil vedoucí kroměřížského sklepního hospodářství Milan Palata.

Akce je v Kroměříži už tradicí, kromě společenské události jde i o připomenutí si místní kultury.

„Žehnání vína se tu koná každoročně. U církve se žehnají všechny věci a tak je to v pořádku. Zvláště v dnešní době je důležité se vrátit ke kořenům a je pěkné, že se u toho sejdou přátelé a známí,“ dodal Milan Palata.

Setkání je výjimečné i samotnými víny, jedná se totiž o vína mešní, která se od těch komerčních liší a v běžných obchodech nejsou k dostání.

„Mešní víno je takové, jaké jej Pán Bůh stvořil. Nesmí se do něj tedy přidávat žádné chemikálie, cukry, prostě nic, co by mu ublížilo,“ vysvětlil dřívejší spolumajitel zámeckých arcibiskupských sklepů Josef Kadlčík.

Stoprocentním vlastníkem společnosti Arcibiskupské zámecké víno Kroměříž, která sklepy provozuje, je olomoucké arcibiskupství, jemuž od letoška patří i zámek a Podzámecká zahrada. Získalo je zpět od státu v církevních restitucích. Sklepy z loňské úrody na trh uvádějí 27 druhů vín, z toho čtyři druhy sektu.

Společnost chystá na příští rok také obnovení cisterciáckých vinic ve Velehradě a výhledově i výsadbu vinic v Polešovicích. Arcibiskupské zámecké víno Kroměříž dokončí i obměnu sudů.

Nových je už pětatřicet a zbývá jich vyměnit sedmnáct, ve sklepě bude zřejmě nutné udělat i novou elektroinstalaci. Loni firma vykázala po několika letech zisk, asi půl milionu korun, v budoucnu by podle arcibiskupa mohla vyrábět až 180 tisíc litrů vína ročně.

Vinné sklepy založil v Kroměříži v roce 1266 olomoucký biskup Bruno ze Schauenburku. Za Karla IV. byly rozšířeny a získaly privilegium vyrábět mešní víno. Sklepy jsou 6,5 metru pod zemí na 1000 metrech čtverečních. Panuje zde stálá teplota od devíti do 11 stupňů Celsia a stěny pokrývá ušlechtilá plíseň.

KRISTÝNA KLUSÁKOVÁ