Víkend přinese jarní teploty na Kroměřížsku okolo 17 stupňů

Kroměřížsko /HLASUJTE V ANKETĚ/ - Ti, kteří milují slunce a teplejší počasí a už podle nich sněhu a mrazů stačilo, si přijdou o víkendu na své. „Je důvod se na víkend těšit. Teplota by v sobotu mohla vystoupit až k sedmnácti stupňům Celsia," uvedla meteoroložka Dagmar Honsová.

Po celý den by pak podle ní mělo být převážně polojasno. „Počasí bude vysloveně lákat ven," usmála se Honsová. Podobný ráz počasí by podle ní měl vydržet také v neděli. „Mohou se ale už objevit ojediněle přeháňky a teplotní maxima budou v rozmezí 11 až 15 stupňů," upřesnila.

Březen by pak podle ní měl být celkově teplotně nadprůměrný. Odpolední maxima by se měla pohybovat většinou v rozmezí od 8 do 15 stupňů Celsia.

„Do 10. března bude převážně oblačno až polojasno a srážky pouze ojediněle. Ranní teploty zpočátku období 5 až 1 °C. Denní teploty 8 až 13 °C, při zmenšené oblačnosti až 16 °C," uvedla Honsová.

Podobně tomu bude i v období do 20. března. „Převážně oblačno až polojasno, jen ojediněle dešťové přeháňky. Ve druhé polovině období přibývání srážek. Po ránu ojediněle mlhy. Ranní teploty 6 až 0 °C. Denní teploty 8 až 15 °C," upřesnila.

V závěru března by podle meteorologického výhledu měly být četnější přeháňky a ranní teploty se stále budou držet kolem 4 stupňů, odpolední do 14.