Víkend otevřených zahrad slibuje v Kroměříži i ordinaci pod širým nebem

Ivana Trumpová, exmanželka amerického prezidenta, přiletí 19. června do Prahy, a to jako ambasadorka. Sice ne americká, ale naopak česká. Sdružení CZECH TOP 100 ji vybralo jako jednu ze čtyř osobností, jež proslavily Českou republiku v zahraničí. Trumpová to dokázala nejen jako závodní lyžařka pod jménem Zelníčková, ale hlavně coby podnikatelka.