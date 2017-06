Vedra střídaly noční silné bouřky, pak se má znovu oteplit

Zatím nejrozpálenější den letošního léta střídá vlna bouřek: horké počasí také na Kroměřížsku ve čtvrtek vrcholilo, rtuť v teploměrech se totiž šplhala až k šestatřiceti stupňům Celsia.

Už v noci na pátek ale měla i na Moravu dorazit změna. Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) nejprve varoval před vysokými teplotami na většině území a zároveň předpověděl noční velmi silné bouřky, které má doprovázet krupobití, přívalové srážky a silný vítr.

Ještě ve čtvrtek ale měli zdravotníci napilno se zásahy kvůli vedrům. Jen interní ambulance Krajské nemocnice T. Bati ve Zlíně ošetřila hned deset lidí, kteří byli dehydrovaní a přehnali pobyt na slunci, často šlo o seniory. „V některých případech jsou lidé nepoučitelní. Jeden senior zkolaboval, když v poledne sekal trávu. Ve středu jsme ve Zlíně také měli tři případy, kdy v horku lidé ve velké míře popíjeli alkoholické nápoje a museli být ošetřeni,“ podotkla mluvčí krajských nemocnic Dana Lipovská.

Přímo v Kroměřížské nemocnici byla hospitalizována jedna seniorka, v Uherskohradišťské dokonce pět lidí. „Nešlo ale o nic vážného, většinou jsou pacienti po infuzích a zavodnění propuštěni druhý den,“ dodala mluvčí.

Horko a především sucho dělá starosti také vodohospodářům. Většina moravských toků totiž hlásí nízké hladiny a některé už dokonce klesly pod hranici sucha. Právě při suchém počasí tak podle vedení Povodí Moravy prokazují svou užitečnost vodní nádrže.

„Aktuálně monitorujeme stavy na našich tocích a děláme vše pro to, abychom zajistili dostatečné průtoky. Za poslední týden jsme do řek z nádrží vypustili téměř o 10 milionů kubických metrů vody víc, než do nádrží přiteklo. Bez vody z nich by mohlo dojít nejen k ohrožení odběru, ale také života v řece a ke snížení kvality vody,“ poznamenal generální ředitel Povodí Moravy Václav Gargulák.

Radost naopak dělá parný červen provozovatelům koupališť. Například v Hulíně zahájili letošní sezonu už třetí červnový den, tropické teploty posledních dní pak přilákaly stovky návštěvníků. „Ze začátku moc hezky nebylo, teď se to ale lepší. V úterý a středu koupaliště navštívilo po oba dva dny asi sedm set lidí,“ vyčíslil pro Deník Antonín Huťka, jednatel společnosti Kombyt, která koupaliště provozuje.

A také jeho může těšit fakt, že po páteční vlně bouřek se má počasí vrátit k příjemným letním teplotám: víkend by tak mohl být podle předpovědí meteorologů opět vydařený a v sobotu i neděli mají teploty atakovat třicítku.