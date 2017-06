V soutěži Do rachoty kolem KM by lidé dojeli na Havaj a zpět

Z Kroměříže do Honolulu a zpět: takovou vzdálenost pomyslně zdolali účastníci soutěže Do rachoty Kolem KM. 148 lidí, kteří se letos v květnu do akce zapojili, dostali balíček s tričkem a naplnili tak heslo letošní turistické sezóny Kroměříž nezastavíš.

dnes 22:21 SDÍLEJ:

V soutěži Do rachoty kolem KM by lidé dojeli na Havaj a zpětFoto: Kolem KM, z.s.

„Je super, že se takové akce vymýšlí a realizují. Jak všichni víme, s hustotou dopravy i s životním prostředím to bude jenom horší, aut přibývá. A tak motivovat lidi, aby jezdili na kole a trochu ten svět šetřili, je jenom dobře,“ pochvaloval si například Luděk Helis, kroměřížský rodák a jinak mnohonásobný mistr ČR v dráhové i silniční cyklistice. Pořadateli kampaně bylo město Kroměříž a spolek Kolem KM. „Chtěli bychom poděkovat všem sponzorům za atraktivní ceny, kterými nás podpořili. Hlavní cenou pro všechny je ale lepší prostředí ve městě, které soutěžící celý měsíc aktivně pomáhali vytvářet,“ dodal za organizátory Viliam Staněk.



Přehled vítězů v jednotlivých kategoriích: Šlapu s pravidelností: 1. cena Josef Přivřel, 2. cena Petr Veselský, 3. cena Martin Posolda. Šlapu a měřím: 1. cena Miroslav Vraja, 2. cena Barbora Hovězáková, 3. cena Petr Kralik. Šlapu v týmu: 1. cena tým VRGANA, 2. cena tým Sádlokani, 3. cena tým VLteam. Šlapu a fotím: Jiřina Súkupová, 430 lajků. Tipovací soutěž: Martin Stavinoha (tip za 24 124 km, rozdíl 177 km oproti skutečnosti). (hed)

Autor: Redakce