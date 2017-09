V Postoupkách má vyrůst nové hřiště. Část nákladů by mohla zaplatit dotace

Stavbu nového víceúčelového hřiště v místní části Postoupky plánuje kroměřížská radnice. Náklady podle projektu činí přes pět milionů korun, víc než polovinu by ale mohla pokrýt státní dotace. Podání žádosti už schválili zastupitelé města. Nové sportoviště v Postoupkách by mělo vyrůst na místě stávajícího travnatého hřiště.

Ilustrační snímek.Foto: Deník/Vít Černý

„Lidé tak získají hřiště s umělým povrchem, kde budou moci hrát třeba malou kopanou, volejbal či tenis.

Projekt počítá i s vybudováním sociálního zařízení pro imobilní ve stávající klubovně,“ upřesnila Petra Smetánková z radničního odboru rozvoje města.

Práce na novém sportovišti by mohly začít už letos v říjnu a skončit nejpozději do roka. Radnice už loni vybudovala nová hřiště v Bílanech a Trávníku, momentálně připravuje nové sociální zařízení ke stávajícímu sportovnímu areálu Žlíbek v Těšnovicích: stavba začala minulý týden a hotová má být do půlky října.

Přímo v Kroměříži město o letních prázdninách dokončilo opravu dětského hřiště v Lutopecké ulici.

„Tam bylo opraveno oplocení a dopadová plocha, v Nitranské ulici opravena také dopadová plocha a instalována nová dvoumístná kovová houpačka,“ vyjmenoval mluvčí radnice Jan Vondrášek, Došlo i na opravy ve Štítného ulici tam přibyla skluzavka, kolotoč či houpačka.

„Na podzim také připravujeme instalaci deseti herních koutků, každý asi za sedmdesát tisíc. Budou v různých lokalitách ve městě i v jeho místních částech. Vybaveny budou řetězovou houpačkou a skluzavkou,“ popsal vedoucí radničního odboru správy majetku města a služeb Lambert Hanzal.



HŘIŠŤ MÁ MĚSTO UŽ PŘES STOVKU

Město Kroměříž vlastní momentálně celkem 104 dětských hřišť, tři venkovní posilovny a 50 sportovišť, všechna jsou veřejně přístupná. Další sportoviště a dětská hřiště mají městské mateřské a základní školy. Hřiště při základních školách Slovan, U Sýpek, Oskol a Zachar si ve všední dny cca od 16:00 a o víkendech může pronajímat také veřejnost. Další sportoviště ve městě provozují privátní majitelé nebo spolky.