V Ostrožské Nové Vsi zruší přejezd. Opravy dalších v kraji zachrání životy

Zase o něco bezpečnější a bez zbytečně zmařených lidských životů by mohla být po letošku celá řada železničních přejezdů ve Zlínském kraji. Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) totiž plánuje zhruba desítku jejich oprav či zabezpečení na vytížených železničních tepnách.

Přítrž smrtelným nehodám učiní hlavně zrušením přejezdu u lázní v Ostrožské Nové Vsi na Uherskohradišťsku, který je na trati Vlárský průsmyk Staré Město u Uherského Hradiště.

Před pár lety tam například zahynul den před svou vlastní svatbou tehdy šestadvacetiletý mladík.

ČTĚTE TAKÉ Přežila GULAG. Drama plné násilí líčila v Hradišti oněmělým posluchačům

„Hledaly se různé způsoby, jak problematickou situaci vyřešit. Nakonec padlo rozhodnutí tento přejezd, kde se stalo několik smrtelných nehod, zrušit. Namísto toho vznikne nová silnice od železničního přejezdu u vlakového nádraží, která povede až k lázním," řekl Deníku starosta obce na Slovácku Pavel Botek. Prakticky tak bude kopírovat stávající cyklostezku, která se stane součástí silnice, čímž tak samotný přejezd může být zrušený. „Konečně se nám uleví, tuto akci podporujeme," dodal starosta.

To třeba v Halenkově u Lidového domu na Vsetínsku, kde je železniční přejezd součástí trati VsetínVelké Karlovice se čeká zase od října do listopadu jeho oprava a zabezpečení. „Je to pro nás hlavní přejezd na cestě, kterou vjíždí řidiči do obce ze Vsetína. Nachází se poblíž Lidového domu. Funguje tam výstražné světlo, ale závory chybí. Nově tam proto mají být. Smrtelné nehody se v místě sice nestávají, ale snadno by se mohly stát. K neštěstí často stačí i hodně málo," konstatoval starosta Jiří Lušovský.

ČTĚTE TAKÉ VIDEO: Na cyklostezce spálili korán

O něco bezpečnější bude například i přejezd v kroměřížské ulici Hulínská, který plánuje SŽDC také opravit. Je na trase Valašské Meziříčí - Kojetín.

„Jeho ne zcela ideální povrch má nepříznivý vliv na technický stav projíždějících vozidel. Pokud dojde k opravě přejezdu v Hulínské ulici, přispěje to samozřejmě ke zkvalitnění dopravních podmínek ve městě a ocení to jistě místní řidiči i návštěvníci města," sdělila Deníku za kroměřížskou radnici Šárka Kučerová.

Podle SŽDC žádné nebezpečné přejezdy v kraji ne-existují. Všechny splňují normy a mají odpovídající druh zabezpečovacího zařízení. Jsou však tak bezpečné, jak bezpečně se na nich chovají řidiči.

SMRTELNÉ DOPRAVNÍ NEHODY NA UHERSKOHRADIŠŤSKU

Osobní auto se na přejezdu u Uherského Ostrohu srazilo s vlakem



Přejezdy smrti v Ostrožské Nové Vsi: ten u lázní bude zrušen

Na kolejích v Ostrožské Nové Vsi zemřeli dva lidé

Řidič přehlédl světelnou signalizaci na kolejích, stálo ho to život