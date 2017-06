V Kroměříži pořádají tento týden sportovní hry předškoláků a malotřídek

Sportovní hry žáků mateřských škol a také malotřídních škol, tedy škol, kde se v jedné třídě vzdělávají společně děti z různých ročníků, se tento týden konají v Kroměříži.

Ilustrační fotoFoto: DENÍK / Matej Slávik

„Osm kroměřížských mateřských škol bude sportovat ve čtvrtek 15.6. od 9 do 11 hodin na hřišti ZŠ Zachar, dvanáct malotřídek z celého Kroměřížska pak změří síly v pátek 16.6. od 8.30 do 13 hodin na hřišti ZŠ Oskol,“ dodal mluvčí kroměřížské radnice Jan Vondrášek.

Město tak chce podpořit sportování a zdravý pohyb dětí. „U malotřídek navíc považujeme za důležité také to, aby se děti z různých škol setkávaly,“ podotkl místostarosta Pavel Motyčka. Čtvrtečního klání by se mělo zúčastnit kolem sedmdesáti předškoláků.

„Absolvují štafetový běh družstev, hod do dálky tenisovým míčkem, překážkovou chůzi, pětiskok a na devíti stanovištích doplňkové aktivity, jako jsou například koordinace pohybů při práci s herním padákem, prolézání tunelem či hod na cíl,“ popsal vedoucí radničního odboru školství, mládeže a sportu Jiří Pánek.

Žáků malotřídek by následně v pátek do Kroměříže mělo přijet asi sto padesát, podle vedoucího odboru školství je čeká běh na 50 a 400 metrů, hod míčkem nebo skok do dálky z místa.