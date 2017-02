V Kroměříži pomáhal s úklidem, kdo mohl. Sněhu ale bylo moc

Kroměřížsko – Je to už jedenáct let, kdy se Kroměřížsko naposledy dočkalo takové vrstvy sněhu, jako v uplynulém týdnu. V roce 2006 ho napadlo dokonce tolik, že ho musela z centra Kroměříže odvážet těžká technika do areálu bývalých vojenských kasáren. S tím se současná situace srovnat nedá, starosti ale radnici sněžení nadělalo.

Fotogalerie 18 fotografií Je to už jedenáct let, kdy se Kroměřížsko naposledy dočkalo takové vrstvy sněhu, jako v uplynulém týdnu.Foto: DENÍK/Kristýna Klusáková

„Navzdory nepřetržité údržbě byla mnohá místa obtížně sjízdná a průchodná. Kroměřížské technické služby (KTS) ale na úklid nasadily veškerou techniku i pracovní síly,“ ujistil Pavel Zrna z kroměřížské radnice. Vedení města vyzvalo obyvatele ke zvýšené opatrnosti a zejména seniorům doporučilo, aby zpočátku do zasněžených ulic nevycházeli, pokud to není nutné. „Já sám jsem projížděl ráno před šestou hodinou město a viděl, že všichni dělají, co mohou, aby následky sněžení eliminovali,“ ujistil kroměřížský starosta Jaroslav Němec. V místních částech hlavně v počátečních fázích kalamity pomáhali KTS i nasmlouvaní partneři, vedle kmenových zaměstnanců v terénu i šest zaměstnanců určených na veřejně prospěšné práce.

Autor: Redakce