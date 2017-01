V Kroměříži čekali na první miminko dlouho, stal se jím malý Šimon

Zlínský kraj - Někdy jen těžko uvěřitelné, jindy úsměvné, někdy kuriózní. Události uplynulého roku ve Zlínském kraji nejde shrnout do několika vět. Jsou však takové, které se nám navždy vryjí do paměti. Typickým příkladem z právě končícího roku je třeba nehoda trolejbusu z konce letních prázdnin. Fotografie vozu, který ve vzduchu držel trakční sloup, obletěla celý svět. Pozornost táhla i přeprava letounu napříč republikou z Prahy až do Kunovic. Tu-154M se v běžném provozu na silnici přece jen nevidí každý den.