V Komárně budou žádat o dotace na opravu hřbitova

Komárno - Dodavatele stavebních prací pro plánovanou opravu hřbitovní zdi odsouhlasili v minulých dnech zastupitelé v Komárně. Pokud obec získá dotace, do léta by mělo být hotovo.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Zdeněk Plachý

„Máme v plánu provést revitalizaci velké části hřbitovního areálu. Začít bychom chtěli 1. dubna a skončit do 30. června,“ upřesnil starosta obce Milan Šindelek. Zatím ale celá věc závisí i na tom, získá-li obec na opravu peníze.

„O dotace budeme teprve žádat kraj. Celkový rozpočet na projekt by měl činit asi milion a čtvrt, případná dotace by pokryla šedesát procent,“ doplnil starosta. Revitalizaci hřbitova měli v Komárnu v plánu už dlouho, tamní hřbitov je totiž zhruba devadesát let starý. (kik)