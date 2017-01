V holešovské zámecké kapli restaurují vzácné náhrobky

Holešov – Zámek Holešov nechal zrestaurovat dva vzácné renesanční náhrobky, které tvoří součást expozice zámecké kaple. Náhrobky z druhé poloviny 16. století pocházejí z místního kostela Nanebevzetí Panny Marie ještě z období, než Rottalové nechali kostel přestavět do dnešní barokní podoby. S největší pravděpodobností se jedná o první odborný konzervátorský a restaurátorský zásah po více než čtyři sta letech.

„Náhrobky jsou unikát, je to v holešovském muzeu jediná památka na rod Šternberků, který holešovské panství vlastnil více než dvě století do roku 1574," řekl historik Ondřej Machálek z Městského muzea při MKS Holešov.

Podle restaurátora Lubomíra Tomance, který se během rekonstrukce holešovského zámku podílel na opravách kamenných portálů a prvků v zahradě, se náhrobky musí očistit a poté zpevnit speciálním přípravkem z rozpuštěného křemíku. Včetně nutné fáze vysychání bude celá etapa trvat týden. Poté se kameny vrátí na místo a budou dál zdobit barokní kapli.

Text na kamenných fragmentech je psaný češtinou z 16. století a dokládá, že jeden z náhrobků patří Markétě z Ludanic, druhé ženě Jana mladšího ze Šternberka a matce Jindřicha ze Šternberka, a druhý Janu Krušinovi z Lichtenburka, následujícímu vlastníkovi holešovské tvrze. Poté, co Rottalové holešovský kostel přestavěli, dostaly se náhrobky do jednoho z městských domů a staly se druhotným stavebním prvkem. Místní vlastivědní pracovníci je objevili na počátku třicátých let minulého století.

Po uložení v depozitáři městského muzea jsou nyní trvalou součástí zámecké kaple. Zrestaurování náhrobků je první fází oprav všech kamenných prvků v kapli. Práce budou v následujících týdnech pokračovat.

