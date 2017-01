V Holešově zrestaurovali 150 let starý kovářský měch

Holešov – Památka, která stojí za vidění: plných sto padesát let starý kovářský měch z holešovského Malého muzea kovářství se v minulých měsících dočkal zrestaurování. Zajímavá historicko-technická památka patří podle Dany Podhajské z Městského kulturního střediska (MKS) k původnímu vybavení kovárny a datuje se do druhé poloviny 19. století.

Sto padesát let starý kovářský měch z holešovského Malého muzea kovářství se v minulých měsících dočkal zrestaurování.Foto: MKS HOLEŠOV/DANA PODHAJSKÁ

Měch je součástí expozice o historii kovářského řemesla už řadu let, opravy se dočkala ztrouchnivělá kůže a zcela vyměněny byly také dva dřevěné čepy napadené červotoči.

„Výsledkem je příklad krásného dobového prvku, který byl kdysi nezbytnou výbavou každé kovárny. Původně byl na půdě a přes potrubí vháněl vzduch do ohniště, aby udržoval výheň při vysokých teplotách. Podle mě ještě do první světové války fungoval," poznamenal restaurátor Edmond Chlud, jehož rukama například prošla i dřevěná socha Ježíše Krista z 18. století v kapli holešovského zámku.

Malé muzeum kovářství spravuje právě holešovské MKS, které se snaží postupně udržovat a rekonstruovat všechny svěřené památky.

Podle ředitele Pavla Chmelíka zařízení každý rok investuje část peněz do předmětů, které jsou součástí expozic.

„V případě kovárny je fundus skutečně rozličný, od zmíněného měchu přes barokní podkovy až po osobní věci a oblečení kováře, který dům obýval," podotkl ředitel.

Podle Ondřeje Machálka z Městského muzea při MKS Holešov není měch raritou, v jiných dochovaných kovárnách jsou podobné kousky běžně k vidění. Význam toho holešovského vidí spíše v kontextu.

„Měch tvoří původní fundus a vše dohromady vytváří jeden celek. To je na tom nejzajímavější, a proto nám na zachování tolik záleží," doplnil historik s tím, že zrestaurovány byly v rámci akce také dveře kovárny. (hed)

Malé muzeum kovářství v Holešově Vzniklo na místě staré kovárny ze 17. století. Stavba je z hlíny a na konci třicetileté války ji postavil bohatý kovář, který si pod dílnou vybudoval i tajnou únikovou cestu. Kromě zmíněného vybavení mohou v turistické sezoně návštěvníci do chodby nahlédnout, je to zároveň jediný dochovaný pohled do holešovského podzemí. Kromě toho je v muzeu k vidění také dobová světnička řemeslníkovy rodiny a expozice o historii kovářství. Patří k ní i dva metry vysoký hodinový stroj, který kdysi poháněl zámecké hodiny v Holešově.