V Holešově vybrali osobnosti města, nechybí historik či fotbalisté

Své letošní osobnosti města už znají také v Holešově. Udílení ocenění bylo vrcholem Dnů města 2017 a konalo se v prostorách Saly terreny tamního zámku.Foto: MÚ HOLEŠOV

OSOBNOST MĚSTA V OBLASTI KULTURY – Blahoslav Novák



Působil řadu desetiletí v oblasti holešovské kultury jako promítač a správce kina. Po odchodu do důchodu stále využívá svých znalostí spojených s výrobou filmů a zpracovává reálie Holešova do řady dokumentů, převádí také staré videonahrávky do digitální podoby. Přes svůj vysoký věk i zdravotní handicap patří mezi nejaktivnější dobrovolníky ve městě.



OSOBNOST MĚSTA V OBLASTI VOLNÉHO ČASU – Vlasta Čablová



Pracovala řadu let v zahradnictví na zámku v Holešově. Je dlouholetou členkou holešovské základní organizace Českého zahrádkářského svazu, od roku 2008 i její předsedkyní. Organizuje odborné přednášky pro veřejnost nebo zájezdy, má velkou zásluhu i v práci s mládeží. Každoročně organizuje městská kola soutěže Mladý zahrádkář, je také hlavní organizátorkou okresních kol této soutěže.



KOLEKTIV MĚSTA V OBLASTI KULTURY ČI VOLNÉHO ČASU – Holešovští debrujáři



Začali vyvíjet svou činnost hned po vzniku volnočasového centra TyMy ve Všetulích a zařadili se mezi jeho vlajkové lodě. Za dobu existence prošlo klubem mnoho dětí, které pronikají do tajů přírodních věd. Zúčastňují se také množství akademií či soutěží, v roce 2016 se v celoevropské soutěži Pohár vědy umístili v konkurenci dvou set týmů v první třicítce.



ORGANIZAČNÍ PRACOVNÍK ČI TRENÉR MĚSTA – Ignác Foukal



Začínal cvičit v oddíle sportovní gymnastiky už v mládí a od roku 1996 je jeho předsedou. Družstvo žáků připravil na přebor České republiky ve sportovní gymnastice, zastává funkci náčelníka v Sokole Holešov. Trénování gymnastické mládeže se věnuje přes třicet let.



KOLEKTIV MĚSTA V OBLASTI SPORTU – SFK ELKO Holešov



Holešovským fotbalistům se v sezoně 2015/2016 podařilo dosáhnout historického úspěchu, postupu ze zlínského krajského přeboru do divize, tedy čtvrté nejvyšší soutěže v zemi. Takový úspěch se nepodařil dosud žádné mužské fotbalové generaci od založení klubu v roce 1905.



OSOBNOST MĚSTA V OBLASTI SPORTU DO 20 LET – Daniel Kolář



Získal loni na mistrovství republiky juniorů do 17 let v Bohumíně ve váhové kategorii od 77 do 85 kilogramů zlatou medaili a titul mistr republiky.



OSOBNOST MĚSTA V OBLASTI SPORTU OD 20 LET – Nikola Příleská



Je odchovankyní Florbalového klubu Holešov, která v současné době hraje nejvyšší ženskou soutěž za celek Židenic. Byla součástí týmu na akademickém mistrovství světa, kde vybojovala Česká republika bronzové medaile, a součástí ženské florbalové reprezentace, která postoupila na prosincové mistrovství světa.



NADĚJE MĚSTA HOLEŠOVA V OBLASTI SPORTU – David Kratochvíla



Je pevně spjat s SFK ELKO Holešov, ve kterém dělal první fotbalové krůčky. V roce 2016 přestoupil do klubu 1. FC Slovácko a na podzim hrál v kategorii U15 všechny mistrovské zápasy. V nich nastřílel celkem 19 branek, a stal se tak druhým nejlepším střelcem podzimu.



MIMOŘÁDNÉ OCENĚNÍ – Josef Svátek



Byl historikem, archivářem a dlouholetým ředitelem Městského muzea v Holešově. Za svého života vytvořil obsáhlé dílo, které je cenným přínosem české historické vědě. V Holešově patřil až do své smrti k velmi aktivním členům, ať už ve Vlastivědném kroužku, v komisi památkové péče, nebo na řadě kulturních akcí.



OSOBNOST MĚSTA HOLEŠOVA – Jarmila Pokorná



Zasvětila celý svůj život kultuře a dobrovolnictví v různých organizacích: občanském sdružení Castellum Holešov, Mateřském centru Srdíčko či Středisku volného času TyMy Všetuly. Podílela se například také na vzniku Festivalu židovské kultury, v současné době je stále aktivní, ať už jako předsedkyně spolku Castellum, členka redakční rady zpravodaje spolku či členka Divadla seniorů při holešovské Městské knihovně.