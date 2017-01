U zámku v Holešově otevřeli nové kluziště

Holešov – Ledová plocha o rozměrech 15×30 metrů je od neděle k dispozici dětem, žákům škol, případně družin, dospělým i sportovcům a hokejistům v Holešově.

Kluziště u tamního zámku je zatím otevřeno během pracovních dnů od 12 hodin, využít jej mohou školní skupiny i veřejnost.

Vstupné (20 korun jednotlivci, 10 korun člen školní skupiny) se hradí v hospodářské budově v zámecké zahradě, přímo u kluziště nechybí občerstvení a zázemí pro odložení obuvi či bund.

„Kluziště je možné provozovat do patnácti stupňů Celsia, pokud to tedy počasí dovolí, ledová plocha bude lidem k dispozici až do konce března," řekla mluvčí holešovské radnice Jana Rohanová.

Upozornila také, že zatím byl zahájen pouze zkušební provoz, po jeho vyhodnocení ještě může dojít k určitým změnám z hlediska bezpečnosti, technického zajištění, či provozní doby. (hed)