Topíte? Uhlí je na Kroměřížsku dost, ale na to černé se čeká

Podle příslušné vyhlášky začíná každý rok v září a končí posledního března: reálně ale letos topná sezona na Kroměřížsku odstartovala až v polovině měsíce, tehdy totiž průměrná teplota tři dny po sobě klesla pod třináct stupňů Celsia. A jelikož příchod nějakého babího léta už meteorologové neočekávají, radiátory lidem vychladnou nejspíš zas až na jaře.

Ilustrační foto. Foto: HZS Olomouckého kraje

„Předpokládáme, že období od 18. září do 15. října bude teplotně mírně podprůměrné. Ze čtyř týdnů by měly být nejteplejší poslední v září a první v říjnu, pak očekáváme další ochlazení,“ zní dlouhodobá předpověď ČHMÚ.

A ruku v ruce s počasím jde práce topenářů. „Letos jsme začali topit v pondělí 18. září, začátek topné sezony touhle dobou ale není nijak neobvyklý,“ podotkl třeba jednatel společnosti Tepelné hospodářství Holešov Zdeněk Chudárek. Společnost vytápí každoročně asi sedmnáct set domácností v Holešově a okolních obcích. A třeba za minulý rok protopili šestatřicet milionů korun.

„Letos čekáme náklady obdobné, nebo trochu vyšší, protože minulá zima byla malinko tužší,“ připomněl, že do výdajů už se budou počítat i chladnější měsíce z počátku letošního roku.

O rozložení nákladů za teplo třeba v panelácích se pak už starají příslušná bytová družstva nebo společnosti, které jejich funkci suplují.

„Na rozdělování nákladů je přímo příslušná vyhláška a my na to máme také uzpůsobený program. Náklady rozdělí na základní spotřební složku a podle naměřených hodnot na radiátorech se to rozúčtuje,“ vysvětlil Libor Hučík, majitel společnosti, která se zabývá právě správou nemovitostí.

Do nákladů za spotřebu tepla navíc spadají i poplatky za revize kotelny, spotřebu elektřiny v kotelně, nebo plat kotelníka.

S námitkami lidí ohledně nákladů za topení, se prý už několik let prakticky nesetkávají. Pomohl tomu hlavně nový systém vytápění.

„To, že by někdo rozporoval dodávku tepla jako takovou, se nám ještě nestalo. To leda dřív, když byly firmy, které poskytovaly dálkovou dodávku tepla, tam byla cena vysoká. Teď jsme ale vybudovali šestnáct kotelen, čímž náklady razantně klesly a všichni jsou v podstatě spokojení,“ míní Libor Hučík.

Spokojení ale zatím mohou být i lidé v domech, kde se topí uhlím. Sklady na Kroměřížsku se s jeho nedostatkem na rozdíl od jiných regionů zatím tolik nepotýkají, občas je ale potřeba si počkat.

„Na podzim, nebo někdy už přes prázdniny, bývá poptávka každoročně trochu větší. S nedostatkem se ale nepotýkáme. Problém je trošku s černým uhlím, to se totiž musí objednat a dodávka trvá třeba čtrnáct dní až měsíc. S hnědým uhlím není ale žádný problém,“ ujišťuje majitelka Uhelných skladů ve Zdounkách Anna Bláhová.

Připouští ale, že letos už však došlo k lehkému navýšení ceny: na rozdíl od letních slev zaplatí lidé za uhlí asi o dvě procenta více. To prý ale zákazníky od tradičního českého paliva rozhodně neodrazuje.

„Poptávka se mi napříč lety nesnižuje. Když to počítám podle dodávky, tak to mám každý rok plus mínus dva vagony stejné,“ uzavírá majitelka.