Také v Bystřici pod Hostýnem si připomenou válečné hrůzy

Dvě vzpomínkové akce k výročí osvobození naplánovali letos v Bystřici pod Hostýnem. První se koná už ve čtvrtek ve tři hodiny na městském hřbitově u hrobu padlých vojáků, kde dojde na tradiční položení věnců, v rámci pietního aktu vystoupí i dětský sbor Vrabčáci.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Karolína Opatřilová

Druhá část oslav výročí konce druhé světové války se v neděli po dvacáté hodině koná v bystřické části Rychlov, konkrétně na návsi u kapličky. Večerní akce začne lampionovým průvodem a zakončí ji ohňostroj.

„Spousta lidí velmi rychle zapomíná, zejména mladá generace. Myslím, že je dobré si připomenout hrůzy válek a poukázat na to, co se děje dnes, abychom na to byli schopni objektivně reagovat a uvědomili si, jakých činů se lidstvo dopouštělo,“ řekl pro Deník bystřický starosta Zdeněk Pánek.