Švestek je málo, pálit se budou spíš meruňky

Mrzutá zpráva pro milovníky slivovice na Kroměřížsku: letos u nás přebytek nejtradičnější ovocné pálenky nejspíš nebude. Za nedostatek švestek může jak počasí, tak nemoci, a zásadně se nedařilo ani ostatnímu ovoci. Pálenice v regionu tak zachránil především jeho dovoz ze zahraničí.

Ilustrační fotoFoto: Deník/Pech Karel

Nedostatek švestek je letos citelný.

„Tady na Bystřicku je jich opravdu málo, takřka sotva na švestkové knedlíky. My vaříme ve větším povidla a máme strach, že nebude vůbec nic, pokud to odněkud nenakoupíme,“ povzdechl si už počátkem srpna předseda kroměřížských zahrádkářů Jiří Pecháček.

První ránou pro ovoce byly letos podle odborníků jarní mrazíky, horké léto úrodě také nepřidalo.

„Jablka, meruňky, broskve i švestky mají jiný bod napadení mrazem, když už jde o malé plůdky, stačí klidně slabé dva stupně pod nulou, aby pomrzly. Pak byla zase velká sucha, což sice švestky vydrží, ale pro ostatní ovoce to je problém,“ zdůvodnil Jiří Pecháček.

Ani minulý rok nebyla sice sklizeň ovoce vyloženě dobrá, letos je to ale prý ještě horší.

„U jablek byla loni úroda tak osmdesát procent, u švestek asi sedmdesát. Letos je to padesát procent a méně. Proti mrazíkům totiž nepomohlo ani zakuřování sadů a podobné metody, navíc švestky napadla také puchrovitost,“ posteskl si sadař.

Že se letos moc švestek neurodilo, potvrzují také pálenice. Že by však prý nebylo na zimu co pít, se ani obyvatelé Kroměřížska obávat nemusejí: minimálně meruňkovice totiž bude dost.

„Co se týká meruněk, je to dobré, dokonce lepší než loni, hodně se také dováží ze zahraničí. Se švestkami je to ale špatné, hlavně tady na Kroměřížsku,“ okomentoval Josef Nevřela z pálenice v Přílepech.

Pravdou ale je, že i v regionu se najdou výjimky. Někteří sadaři mají každoročně švestek přebytek a jinak tomu není ani letos.

„Já se tomu věnuji už pětadvacet let a stromy mám i teď úplně obsypané. Nikomu v okolí se moc neurodilo, ale já mám nadúrodu, až se mi lámou větve,“ pochlubil se v polovině léta Milan Daněk, který má sad v Hulíně.

Jeho úspěch prý spočívá ve vhodné pozici sadu i ve správném výběru odrůd.

„Sad je krytý od severu, protože tam je hráz. Taky je nutné zvolit vhodné odrůdy, které jsou k mrazu odolné,“ dodal.

I on ale uznává, že do pálení by se mohlo ještě mnohé změnit.

„Mohou přijít kroupy nebo se může něco stát a nebude do beček nic. Kolem dvou tisíc kilogramů švestek mívám zatím ale každý rok,“ uzavřel hulínský sadař.