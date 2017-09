Svatého Václava v Holešově doběhlo všech dvacet dětí

Běhu za Svatým Václavem se ve středu v Holešově zúčastnilo asi dvacet dětí. Všechny úspěšně překonaly překážkovou dráhu až ke Svatému Václavovi, u kterého je čekala sladká odměna a u pořadatelů pak i diplom.

Pořádající TyMy centrum tak chce dětem připomenout velikána české historie.

„Je to taková naše tradice, děláme to pátým rokem. Především chceme dětem hravou formou ukázat, kdo to ten Svatý Václav, který je patronem našeho běhu, byl. Zkrátka aby věděly, proč vůbec mají ve čtvrtek volno,“ vysvětlila jeho ředitelka Jarmila Vaclachová.