Studenty beru spíše jako partnery, říká semifinalistka soutěže Zlatý Amos

Kroměříž – Nominaci do ankety Zlatý Ámos, která každoročně hledá nejoblíbenějšího učitele České Republiky, dostala Jaroslava Buchalová od studentek k narozeninám. Učitelka z kroměřížské pedagogické školy se nakonec dostala až do pražského semifinále, jak ale sama říká, důležitější je pro ni úspěch u studentů.

Jaroslava Buchalová vyučuje na škole biologii, chemii, fyziku a ekonomiku. Přestože se jedná o náročné předměty, je u studentek oblíbená.

„Pražské semifinále soutěže spočívalo v tom, že mi holky měly dát s sebou nějaké tři předměty charakterizující vztah třídy k třídnímu učiteli, a ty jsem pak měla před porotou obhájit,“ vypráví učitelka. Z věcí, které dostala, byla prý docela nadšená.

„Jako první mi vyrobily herbář, kde jsou jejich fotky udělané do kytičky a od každé nějaký vzkaz, nebo citát. Možná to mělo symbolizovat i to, že učím biologii a ony si v prváku herbář také dělaly,“ usmála se Jaroslava Buchalová.

Jako další věc dostala flešku ve tvaru smajlíka s písničkou o sobě, kterou studentky zpívaly už v regionálním kole.

„Samotná fleška měla asi taky znamenat to, že jsem usměvavá a mám stále dobrou náladu. To poslední, co mi daly, byl pak vylisovaný čtyřlístek pro štěstí,“ dodává učitelka.

Přestože do celostátního finále se už nedostala, nezoufá. Oblíbenost u studentů je pro ni nejdůležitější.

„Když mi holky daly korunku a přišly do třídy, kde mi zazpívaly, tak to pro mě bylo víc, než kdybych se dostala do finále a dávala mi korunku paní ministryně. Tady totiž bylo vidět, že mne holky mají rády, že máme dobrý vztah a určitě to pro mě znamená víc,“ tvrdí semifinalistka.

Dobrý vztah se svou učitelkou ostatně potvrzují i samy studentky.

„Paní učitelku jsme nominovaly, protože je to naše třídní a máme ji strašně rády. Také jsme jí chtěly oplatit, co všechno pro nás dělá. Popravdě jsme moc nevěřily, že by se dostala z regionálního kola do Prahy, když se tak ale stalo, v postup do finále jsme už trošku doufaly,“ směje se Alžběta Peštuková, jedna z trojice děvčat, které učitelku v regionálním kole doprovázely.

Po účasti v anketě ji prý mají ještě radši. „Nejvíc nás těší to, že to vůbec přijala, není to totiž extrovert, který by se potřeboval předvádět,“ dodala studentka.

Také pedagožka uznává, že se musela trochu překonat. „Šla jsem do toho hlavně kvůli holkám. Nejsem člověk, který by se úplně s chutí prezentoval, takže jsem musela trochu překonat sama sebe“ tvrdí.

Ke své profesi, které se věnuje na téže škole už patnáct let, má naopak vstřícný postoj.

„Své studenty beru spíše jako partnery. Snažím se je nejen učit, ale i určitým způsobem vychovávat, a udržuji si pozitivní přístup: hlavně na ně nepřenášet negativní emoce. Celkově mě na učitelství nejvíce baví, že je to práce s lidmi: každý den je trošičku jiný a nikdy nevíte, co vám to přinese. I když si hodinu předem nachystáte, může vše nakonec dopadnout úplně jinak,“ usmála se na závěr Jaroslava Buchalová.

KRISTÝNA KLUSÁKOVÁ