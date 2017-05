Stoličkova ulice v Kroměříži má po opravě konečně nový povrch

Obyvatelé Stoličkovy ulice v Kroměříži se dočkali, práce na opravách povrchu tamní komunikace jsou hotovy. Zbývá dokončit už jen značení parkoviště u autobusového nádraží a přechody pro chodce, do června ale má být vše kompletní.

Silnice byla rozkopaná už od poloviny minulého roku, projekt navíc nebyl náročný jen časově, ale také finančně: společnost Vodovody a kanalizace Kroměříž (VaK) vynaložila na opravu vodovodů i silnic téměř dvacet milionů korun. S novým povrchem silnice jsou lidé samozřejmě spokojení.

„Jsem ráda, že už to je opravené, ale trvalo to dlouho. Dobré ale bylo, že pak alespoň zasypali díry na silnici, protože s těmi to bylo hrozné. Teď už je to ale pěkné, ještě udělat chodníky a bylo by to super,“ řekla Deníku místní obyvatelka Nikola Urbanová.

Průjezdná je už i vedlejší ulice Tomkova.

„Uzavřena byla jen od středy do pátku kvůli propojení na novou kanalizaci do ulice Brandlova,“ informoval za společnost VaK Bohumil Alexa.