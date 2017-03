Společné aukce energií zkoušejí zneužít podvodníci, varuje radnice v Kroměříži

Kroměříž - Projekt hromadných aukcí cen plynu a elektrické energie pro obyvatele Kroměříže, který od loňska nabízí tamní radnice, zkoušejí v posledních týdnech zneužít podomní obchodníci.

Elektronická aukce. Ilustrační snímekFoto: Deník

„Sami obcházejí domácnosti a nabízejí zapojení do e-aukce pořádané městem, dokonce lidem tvrdí, že mají na zprostředkování těchto služeb s městem uzavřenou smlouvu,“ upozornila mluvčí kroměřížské radnice Šárka Kučerová.

Zdůraznila, že žádná taková smlouva neexistuje a o zapojení do aukce energií je třeba požádat osobně v sídle městského úřadu v budově B na Husově náměstí v předem daných termínech, kdy jsou přítomni pracovníci společnosti eCENTRE.

Prodejci, kteří obcházejí domácnosti, pracují většinou pro konkrétní dodavatele energií a dávají lidem podepisovat smlouvy o změnách odběratele. Jde nejen o klamání spotřebitele, ale navíc i porušení vyhlášky města,“ dodala mluvčí s tím, že v Kroměříži je podomní prodej zakázán tržním řádem.

Lidé, kterým podomní obchodníci zapojení do aukce pořádané radnicí nabídnou, by měli zavolat městskou policii na linku 156 a v žádném případě se do nabízených aktivit nezapojovat. Nejbližší termíny, kdy je možné se zapojit do aukce, jsou 20. března, 5. a 19. dubna. (hed)