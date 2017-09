Školy vítaly prvňáčky. V Holešově mají dva dny na aklimatizaci

Ve znamení nových začátků bylo první zářijové pondělí pro všechny žáky, studenty i pedagogy. Vstup do nového školního roku byl samozřejmě nejdůležitější především pro prvňáčky: většina z nich se na svůj první školní den těšila a ujít si jej nenechali ani rodiče. "Odvádět dítě poprvé do školy je krásné. Naše dcera se navíc moc těšila, přemlouvat jsme ji vůbec nemuseli,“ poznamenal třeba Jiří Podola z Holešova.

Právě na holešovské 3. základní škole mají nejmladší žáci dva dny na aklimatizaci, než začnou pracovat podle daného rozvrhu. U starších ročníků to jde na začátku mnohem rychleji, děti s tím však podle učitelů problémy nemají.

„Myslím, že asi všechny kolegyně se těšily a stejně tak já. Když je člověk ve školství delší dobu, tak už ví, co ho na začátku roku čeká. Září je ale vždy rozjezdové, děti se navíc ještě jsou schopné soustředit a taky se docela těší. Září je v podstatě úplně ideální,“ zhodnotila tamní učitelka Alena Maťová.

Na první školní den se prý těšil i ředitel Ivo Junášek.

"Posledním červnem totiž vždy něco končí a začátkem září něco nového začíná, přitom to nikdy to není stejné. Každý školní rok je výzva, nikdy nevíme, co od něj očekávat, jaké budou děti," usmál se.

Stres se ho prý netýká. "Přiznám se, že já žádný nemám. Má práce je pro mě potěšením a jestli vám něco dělá radost, tak stres tam nemá místo," dodal ředitel holešovské školy.

V Kroměříži mělo do šesti základních škol zřizovaných městem nastoupit celkem 2 858 žáků, do devíti mateřských škol pak 989 dětí.

V minulém školním roce kroměřížské základní školy navštěvovalo 2741 žáků. Přes léto se v kroměřížských školách také pilně pracovalo, opravy přišly celkem téměř na 11 milionů korun.

„Školáci, předškoláci i jejich učitelé tak nastoupí do hezkého prostředí,“ poznamenal kroměřížský starosta Jaroslav Němec. V některých školách se investovalo přes milion korun, běžné opravy a údržba jsou ale poznat prakticky ve všech zařízeních.

"Nejvíc, téměř tři miliony korun, stály úpravy v Základní škole U Sýpek, kde nejdražší byla rekonstrukce sociálního zařízení," konstatoval mluvčí kroměřížské radnice Jan Vondrášek.

Na necelé dva miliony korun přišla oprava sociálního zařízení v Základní škole Zámoraví a zhruba 1,6 milionu korun město investovalo v Základní škole Slovan, kde se také mimo jiné opravovalo sociální zařízení.

Z mateřských škol se nejvíce peněz, přes dva miliony korun, investovalo v Mateřské škole Mánesova, kde dělníci dokončují opravu kotelny.

Do základních škol v Kroměříži chodilo například ve školním roce 2001/2002 3301 žáků, pak jejich počet devět let klesal až na 2282 v roce 2011/2012.

„V posledních letech se ale pozitivně projevuje demografická křivka, počet žáků v základních školách nám roste,“ poznamenal kroměřížský místostarosta Pavel Motyčka. Mateřské školy zřizované městem navštěvovalo ve školním roce 2001/2002 925 dětí. Nejvíce jich v posledních letech bylo v roce 2012/2013 – 1080. Od té doby dětí v mateřských školách mírně ubývá.

V nadcházejícím školním roce bude podle vedoucího radničního odboru školství, mládeže a tělovýchovy Jiřího Pánka první pololetí ukončeno ve středu 31. ledna 2018, druhé pak v pátek 29. června 2018. Podzimní prázdniny připadají na čtvrtek 26. října 2017 a na pátek 27. října 2017.

Vánoční prázdniny začnou v sobotu 23. prosince 2017 a skončí v úterý 2. ledna 2018 – vyučování začne ve středu 3. ledna 2018. Jednodenní pololetní prázdniny budou v pátek 2. února 2018, jarní prázdniny pak budou v týdnu od 19. do 25. února 2018.

Velikonoční prázdniny připadají na čtvrtek 29. března 2018 a na pátek 30. března 2018. Hlavní, letní prázdniny, budou trvat od pondělí 2. července 2018 do pátku 31. srpna 2018.

Radost i obavy. Do tříd zasedlo šest tisíc prvňáčků

Kroměřížsko – cca 1020

Slovácko – cca 1460

Valašsko – cca 1460

Zlínsko – cca 2060

258 základních škol ve Zlínském kraji

Školní rok 2017/2018

1. pololetí – 4. září 2017– 31. ledna 2018

2. pololetí – 1. února 2018– 29. června 2018

Kdy budou mít školáci volno?

28. září – Den české státnosti

26. – 27. října – Podzimní prázdniny

28. října – Den vzniku samostatného českého státu

17. listopadu – Den boje za svobodu a demokracii

23. prosince – 2. ledna – Vánoční prázdniny

2. února – Pololetní prázdniny

19. – 25. února – Jarní prázdniny pro Zlínský kraj

29. – 30. března – Velikonoční prázdniny

2. dubna – Velikonoční pondělí

1. května – Svátek práce

8. května – Den vítězství

2. července – 31. srpna – Letní prázdniny

Školní rok 2018/2019 začíná 3. září.