Skleník Květné zahrady přenesl díky kaméliím a kostýmům zájemce do 19. století

Kroměříž – Ve Francii zuří revoluce, prolévá se krev na bitevních polích, lidé se ale ve volném čase bavili na čajových dýcháncích a plesích. Právě v tomto historickém období, počátkem 19. století, dosáhly vrcholu oblíbenosti kamélie, květiny, kterým je každoročně věnovaná výstava v Květné zahradě v Kroměříži.

V rámci výstavy Kamélie královna plesových květin, která v Květné zahradě potrvá až do 12. března, se v sobotu místní palmový skleník na den vrátil o desítky let zpět do historie.Foto: Vendula Pudelková

Kamélie totiž rozkvétají ve sklenících v době, kdy na polích ještě leží sníh a mrzne. Brzy se tak staly nezbytným doplňkem každé dámy: na plesích si je zaplétaly do vlasů a zdobily si jimi šaty.

V rámci výstavy Kamélie královna plesových květin, která v Květné zahradě potrvá až do 12. března, se tak v sobotu místní palmový skleník na den vrátil o desítky let zpět do historie. Návštěvníci se tam přenesli společně s Biskupskými many. „Módní přehlídka je zasvěcena období, v němž byly populární právě kamélie. Jedná se o počátek 19. století, o období klasicismu a empíru. Představuje ukázku toho jak se tehdy oblékalo, žilo i tančilo,“ vysvětlil předseda Biskupských manů Evžen Petřík.

Krásné prostředí, vůně květin i zajímavý program přilákaly do Květné zahrady desítky návštěvníků. „Původně jsme se přišli jen podívat na výstavu. Pak jsme si všimli, že bude i přehlídka, tak jsme zůstali, a rozhodně nelitujeme. Biskupští manové opět nezklamali,“ pochvaloval si třeba Antonín Hromádka. Množství barevných květů a omamná vůně uchvátila téměř každého. „Je to tady jako v pohádce. Kamélie krásně voní, člověk se úplně ocitl v jiném světě,“ uzavřela Kateřina Nekudová.

VENDULA PUDELKOVÁ