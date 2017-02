Senioři z Kroměřížska si na život nestěžují

Kroměřížsko – Žije se jim těžko, nebo si nemají na co stěžovat? Kolem životní úrovně českých seniorů se často vedou debaty, oni sami mají samozřejmě názor vycházející z jejich konkrétní životní situace.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Zdeněk Kellner

Na Kroměřížsku ale mají podle zjištění Deníku obecně lidé důchodového věku k dispozici relativně kvalitní ubytovací zařízení, a také nejrůznější kluby či zájmové spolky. Mnohý starší člověk tak dá bydlení v domově pro seniory klidně přednost před dožitím v rodině.

„Když mi před dvaceti lety zemřela manželka, dcera a syn chtěli, abych šel k jednomu z nich. To jsem kategoricky odmítl s tím, že půjdu sem do domova. Napřed jsem bydlel na dvoulůžkovém pokoji a pak jsem dostal tenhle jednolůžkový, takže můžu říct, že jsem nadmíru spokojený,“ říká třeba Rostislav Kopeček, který žije v kroměřížském Domově pro seniory U Moravy.

Vůbec si prý původně neuměl představit, jak to tam chodí. „Když jsem ale přijel, byl jsem velice příjemně překvapen,“ tvrdí důchodce.

Jediné, co ho prý mrzí, jsou časté změny sestřiček, které odcházejí pracovat do nemocnice kvůli vyššímu platu.

„Dřív tu býval několik let stejný personál, pořádaly se pravidelně různé sportovní hry a akce, třeba jsme hráli každý týden šipky. Sestry pak ale odešly za větším platem a ono to trvá, než se do toho ta nová dostane, což je pochopitelné,“ krčí rameny bývalý voják.

Kroměřížský Klub seniorů nabízí širokou škálu činností, sdružují se v něm turisté, bývalý vojáci, nebo učitelé – senioři. „Náš klub má sedm spolků, každý má vlastní výbor a ten na každé čtvrtletí vypracovává pracovní plán dle zájmu členů,“ líčí koordinátorka klubu Zdena Dočkalová.

„Ty naše lidi poznám na dálku. Těší mě, že jdou k holiči, na kosmetiku, oblečou se a jdou za dámy a pány do klubu. A to je jeho smyslem, vytvořit lidem takové podmínky, aby si podzim života uměli a mohli užít,“ míní.

Jejím snem je, aby se klub dále rozrůstal. Tomu by ráda dopomohla i kalendářním plánem na rok 2018, který bude prezentovat činnost jednotlivých spolků klubu. A jak jsou na tom starší lidé v menších městech regionu?

„Na Kroměřížsku se mi žije dobře, i s tím zdravotnictvím jsem spokojen. Jediné, co mi trochu vadí, je fakt, že tady máme vše dražší. Ať už jídlo, nebo oblečení, pro levnější zboží se zkrátka musíme dopravovat až do Kroměříže,“ uzavírá Jindřich Miškar z Chropyně.

KRISTÝNA KLUSÁKOVÁ