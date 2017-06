Se školou do Anglie? Rodiče dětí z Kroměřížska netají strach

Přestože Česku se zatím naštěstí teroristické útoky vyhýbají, jejich psychologický dopad je také u nás znát. Poslední útoky ve Velké Británii tak například znepokojily rodiče dětí, které v těchto dnech vyrážejí na každoroční výlety: mnohé školy z Kroměřížska totiž pořádají kurzy, stáže nebo zájezdy do zahraničí.

Své o tom vědí třeba na Arcibiskupském gymnáziu v Kroměříži, které letos studenty bere do Velké Británie, Polska, Rakouska, Španělska, nebo na Ukrajinu. „Rodiče se bojí, někteří mají tendenci i děti odhlásit. V tuto chvíli však zbývá týden do odjezdu, vše je připravené a zaplacené. Věřím, že vše dopadne dobře a všichni se zdraví vrátí do svých domovů,“ řekl Deníku ředitel gymnázia Jan Košárek.

Před nedávnými útoky podle něj škola oči nezavírá, nicméně soudí, že obezřetnost je při cestách do zahraniční na místě zkrátka vždy.

„Zvláštní opatření neděláme, diskutujeme ale o tom, jak se zařídit se skupinou studentů v Londýně. Statisticky ale dětem pořád hrozí větší nebezpečí cestou, například havárie autobusu,“ míní ředitel. O tom, že se škola zahraničních exkurzí nebojí, svědčí i to, že pořádá zájezdy třeba i do Izraele.

Kroměřížská hotelová škola (SŠHS) studenty každoročně vysílá do Itálie, Německa, Řecka, Španělska, Francie, Rakouska, nově pak mají možnost výjezdu také do Maďarska nebo Portugalska: a také vedení hotelovky se přitom potýká se strachem rodičů o bezpečí dětí.

„Obavy máme jak my, tak rodiče. Z důvodu bezpečnosti jsme ani nenaplnili krásnou praxi ve francouzském Bourget de Lac v Savojských Alpách, kde žáci mají možnost praxe u restauratéra pana Delaporta,“ posteskl si ředitel kroměřížské hotelové školy Petr Hajný.

Právě slovo rodičů je ale samozřejmě stěžejní a to i v případě dospělých studentů. „Nabídky z naší strany platí, neboť stáže se obtížně zajišťují a je škoda, když je po pracném úsilí neobsadíme. Nikoho však nepřesvědčujeme a rozhodnutí necháváme na rodičích. Souhlas rodičů vyžadujeme i u plnoletých žáků,“ dodal ředitel.

Také Tauferova SOŠ veterinární nabízí studentům získat i mezinárodní zkušenost. Tamní děti mají možnost vyrazit do Itálie, Polska, Anglie, Slovenska, nebo Francie a škola se zatím obešla bez negativních zkušeností. „Nikdy se nedá předem všechno zajistit na sto procent, ale bezpečnost našich žáků při zahraničních návštěvách byla a vždy je na prvním místě. Zatím nemáme žádné negativní zkušenosti v tomto směru a doufám, že tomu tak bude i v budoucnu,“ vyjádřila se tamní ředitelka Blažena Kubíčková.

Strach má sice většina rodičů, mnozí z nich tím ale nechtějí své děti stresovat. „Moje dcera byla třeba s gymnáziem před týdnem na dva dny v Salzburgu. Myslím si, že každý rozumný člověk se bojí, ale na druhou stranu musíte důvěřovat, že budou děti v pořádku. Vštěpovat jim strach ještě v tak mladém věku by jim mohlo zalomcovat se sebevědomím, a pak už by se nemusely odvážit samy někam vykročit, udělat nějaké vážnější rozhodnutí,“ řekla Deníku například maminka Andrea Chrastinová z Chropyně.