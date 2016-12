Rozpočet na 2017? V Kroměříži má schodek dělat skoro padesát milionů

Kroměříž – Rozpočet se schodkem 49,8 milionu korun připravuje na příští rok kroměřížská radnice. Podle návrhu, který je umístěn na úřední desce, město počítá s příjmy 509,8 milionu a výdaji 559,6 milionu korun. Schodek a zhruba dvoumilionovou splátku úvěru hodlá pokrýt penězi ušetřenými v dřívějších letech. Rozpočet budou 22. prosince schvalovat zastupitelé.

Ilustrační fotografie.Foto: Deník/ Petr Šilar

V návrhu rozpočtu na příští rok radnice plánuje investice za 91,6 milionu korun.

Největší akcí by měla být rekonstrukce strojovny na zimním stadionu za 30 milionů korun. Devět milionů by mělo jít do budovy Starého pivovaru, stejnou částku chce město dát na přípravu projektové dokumentace a také na snížení energetické náročnosti dvou městských budov. Částka 3,8 milionu korun by měla jít do oprav kotelny kina Nadsklepí.

Na letošní rok má Kroměříž schválený rozpočet se schodkem 39,2 milionu korun. Město počítá s příjmy 442,3 milionu a výdaji 481,5 milionu korun. Radnice plánovala investice za 67,5 milionu korun, největší akcí byla oprava Domu kultury, na kterou rozpočet počítal s 22 miliony korun.

Loni Kroměříž hospodařila s přebytkem 49,9 milionu korun, schválený rozpočet přitom počítal s přebytkem 3,4 milionu korun. Příjmy činily 547 milionů a výdaje 497,1 milionu korun. Město tak oproti schválenému rozpočtu ušetřilo 46,5 milionu korun.

Na konci loňského roku mělo město dluh na bankovních úvěrech 21,3 milionu korun, letos radnice splatila další zhruba dva miliony.

ZPRAVODAJOVÉ DENÍKU