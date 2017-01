Radnice v Kroměříži plánuje napřesrok přidat řidičům nová parkovací místa

Kroměříž – Výstavbu nových parkovacích míst připravuje kroměřížská radnice. Město totiž kupuje pozemky kolem bytového domu Děvín na sídlišti Zachar, kde by mělo vzniknout 50 až 60 nových stání. Dalších asi 190 míst má pak přibýt v parkovacím domě u budovy bývalé okresní vojenské správy.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/archiv

Koupi pozemků kolem Děvína za 1,5 milionu korun už schválili zastupitelé.

„Všichni obyvatelé sídliště vědí, jaké jsou tam problémy s parkováním. Ten počet nových míst situaci nevyřeší, ale určitě to pomůže," poznamenal starosta města Jaroslav Němec.

Parkoviště by podle něj mělo být zpoplatněné a mohlo by fungovat systémem parkovacích karet. Město bude stavbu parkoviště financovat ze svých prostředků.

Budovu bývalé okresní vojenské správy koupila radnice od státu letos za víc než 23 milionů korun. Objekt chce přestavět na startovací byty, přilehlý pozemek využije na parkování.

„Počítáme s tím, že v docházkové vzdálenosti od centra by tak mohla vzniknout místa zhruba pro 190 aut," dodal Jaroslav Němec. Podle něj na pozemku bude parkovací dům s jedním podzemním a jedním nebo dvěma nadzemními podlažími.

„Druhé nadzemní patro by mělo být otevřené tak, aby občané, kteří bydlí z druhé strany tohoto pozemku, neměli blokován výhled z oken," slíbil starosta. Město by v příštím roce mělo připravit projekt a i tato stavba by mohla být dokončena v roce 2018. (hed)