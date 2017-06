Radnice v Kroměříži nechá skácet dvě desítky stromů, napadla je houba

Z Kroměříže do Honolulu a zpět: takovou vzdálenost pomyslně zdolali účastníci soutěže Do rachoty Kolem KM. 148 lidí, kteří se letos v květnu do akce zapojili, dostali balíček s tričkem a naplnili tak heslo letošní turistické sezóny Kroměříž nezastavíš.