Radnice v Kroměříži koupí strážníkům zařízení na měření rychlosti

Zařízení na měření rychlosti hodlá pro strážníky městské policie zakoupit kroměřížská radnice. Náklady na pořízení se vyšplhají až k půl milionu korun.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/archiv

„Chtěli bychom začít s kontrolováním rychlosti v některých úsecích ve městě,“ potvrdil kroměřížský starosta Jaroslav Němec. Městská policie by podle něj měla mít k dispozici nový přístroj ještě v letošním roce.

Podle starosty se množí stížnosti občanů na rychle jezdící řidiče.

„Víme, že někdo jezdí městem rychlostí i 100 kilometrů za hodinu. Stížnosti chodí například ohledně ulic Spáčilova a Moravská či místní části Vážany,“ popsal starosta.

Radnice nechce měřením rychlosti získat peníze do rozpočtu, důvodem je především bezpečnost obyvatel a návštěvníků města. Strážníci by tak měli kontrolovat rychlost v okolí škol, sídlišť, v hlavních ulicích i na vjezdech do města.

V Kroměříži momentálně může měřit rychlost pouze státní policie.

„Město sice má vlastní zařízení na měření rychlosti, které je však letité. Náklady na jeho provoz a údržbu jsou vysoké, proto ho strážníci ke kontrole motoristů nepoužívají,“ připomněl mluvčí radnice Jan Vondrášek. (hed)