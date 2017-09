Radnice v Kroměříži chystá kácení. Nemocné stromy ale nahradí novými

Snili o postupu do dalšího kola MOL Cupu, jenže si vybrali slabší den. Třetiligoví fotbalisté Kroměříže prohráli ve 3. kole 0:4 s Karvinou. „Soupeř vyhrál zaslouženě. Pro nás to byla facka a ponaučení do sobotního zápasu s Hodonínem,“ přiznal trenér Ivo Světlík.