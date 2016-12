Prusinovice chtějí opravit dětské hřiště, vše záleží na dotacích

Prusinovice – Výměna kabelů veřejného osvětlení: to byla pro letošek největší investice vedení obce v Prusinovicích. Co se týče příštího roku, vše záleží na zisku příslušných dotací: rádi by tam totiž opravili například dětské hřiště.

Nové hřiště v Ostružně.Foto: Archiv obce

„Letos došlo na místnosti ve sklepních prostorách pod kulturním domem, celá akce vyšla zhruba na dvě stě tisíc korun. Taky jsme se zaměřili na rekonstrukci zídky u dětského hřiště a při těchto pracích se vyřešily dvě problematické lokality, kde docházelo při přívalových deštích k problémům s vodou," vyjmenoval pro Deník starosta obce Zbyněk Žákovský. Největší investicí v tomto roce bylo rozhodně započetí výměny kabelů veřejného osvětlení za celkovou sumu dva miliony čtyři sta tisíc korun. „Uvidíme, jak dlouho nás nechá počasí na této investici ještě v letošním roce pracovat," podotkl minulý týden starosta. Potvrdil, že plány Prusinovic pro příští rok záleží hlavně na dotacích. „Podáváme si žádost o peníze na rekonstrukci hasičské zbrojnice, dále na opravu dětského hřiště a také bychom chtěli udělat chodník v Pacetlucké ulici, případně i v ulici Přerovské," dodal Zbyněk Žákovský. DANIELA ZEDNÍČKOVÁ

