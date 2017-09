Promítací bicykly už kroměřížská radnice neopraví

Měly být v Kroměříži jednou z hlavních turistických atrakcí sezony, bicykly spouštějící promítání na zeď už ale kroměřížská radnice do provozu nevrátí.

Turistická atrakce Bicyklo kino v Kroměříži vydržela v provozu asi tři týdny. Radnice uvažovala o její opravě, ta by byla ale tak náročná, že by ji před koncem turistické sezóny nestihli dokončit.Foto: Deník / Klusáková Kristýna

Dvě jízdní kola, z nichž jedno při rozšlapání spouštělo krátký film přímo na zeď radnice a druhé k němu přehrálo zvuk, fungovala na Velkém náměstí od konce června: už jsou ale téměř dva měsíce mimo provoz a opravy se nedočkají.

„Kola byla kvůli technické závadě odpojena, jejich oprava by byla časově náročná. To znamená, že by trvala tak dlouho, až by turistická sezona skončila, což by nemělo smysl,“ přiznal mluvčí kroměřížské radnice Jan Vondrášek. Do konce srpna podle něj na místě fungoval alespoň dataprojektor s obrazovou smyčkou, s blížícím se koncem sezony už vedení města o jiné nové atrakci neuvažuje.